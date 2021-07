Nädalavahetus on festilvalide aeg. Kõige pöörasem tänane sündmus oli kindlasti Põltsamaa külje peetud Pajusi mudajooks. Joosta tuli mudas, kraavides ja vees 10 km ja 30mne kraadises kuumuses. See on elamus, mis jääb aastateks meelde! Laste distantsid olid 300 meetrit ja 3 kilomeetrit. Aga põhilaks tuli 10 kilomeetrisest mürgeldamisest.