Politsei pani Eesti teedel taas roolikeerajaid puhuma! Reporteri kaamera ette jäi kaks patustajat! Eriti kurb on see, et ühe roolijoodiku naine hakkas kaamerat nähes meiega pragama, et pangu me kaamera ära ja mingu minema! Kurjustav naine oleks pidanud pahane hoopis oma mehe ja mitte operaatori ja reporteri peale olema! Ega meie ju purjus peaga roolis olnud!