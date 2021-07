Parvlaev Estonia kuuendat uuringupäeva saatis sügavat hämmeldust tekitanud avastus: ramp, mis oli nii 2019. aastal Norra dokumentaalfilmi loomisel kui ka 1994. aasta ametlikel sukeldumisvideotel suletud, leiti nüüd olevat täielikult lahti. Siiani kehtiva ametliku raporti järgi on vraki vööriramp kinni ja vaid osaliselt umbes meetri jagu avatud. Varem on just suletud ramp olnud põhjendus, miks laeva autotekile sisse ei pääse. Kuidas on aga see võimalik, et rohkem kui 12 tonni kaaluv ramp on järsku eest ära?