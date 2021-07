Eesti tegi Cannes’i filmifestivalil ajalugu. Tänavu võistles Cannes'i peapreemiale Eesti kaastootmisel valminud Soome draama «Kupee nr 6» ja see film võitis Grand Prix! Tõsi mitte üksi! Grand Prix läks jagamisele «Kupee nr 6» ja filmi «A Hero» vahel. See edu on toonud aga esile ka vastakaid seisukohti, kus palutakse lõpetada eestlaste ehtimine võõraste sulgedega. See on Soome film, Soome lavastaja, Soome kirjaniku Rosa Liksomi raamatu ainetel. Eestit on seal niipalju, et Eesti maksumaksja raha investeeriti Soome kinno.