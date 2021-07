Kurdetakse, et noorus on lootusetult hukas! Et ei osteta enam kärakat, vaid pannakse narkotsi. Restoranist olevat vaja ainult vett narko laksamise jaoks. Kas Tallinna uues Bermuuda kolmnurgas, Telliskivi linnakus, on võimalik öist suve nautida ilma, et saaksite vastu hambaid või rinnaesise veriseks?