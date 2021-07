Kas meie võimalus reisida jääbki üürikeseks? Uute koroonakollete tõttu on järjest rohkem riike hakanud piiranguid karmistama. Üks neist on Kreeka, kes kehtestas tuntud peosaarel Mykonos komandanditunni ja keelas valju muusika mängimise. Turistide seisukohalt on olukord tegelikult väga tore: ilm on ilus ja rannad on avatud. Maski kandmine siseruumides on küll kohustuslik, kuid nii sooajal maal keeb elu niikuinii vabas õhus.