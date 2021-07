Perearstid on riikliku vaktsineerimisplaani osas kriitilised ja esitasid seitse jõulist ettepanekut vaktsineerimistempo kiirendamiseks. Muuhulgas ootavad arstid, et valitsus annaks vaktsineeritutele rohkem vabadusi. Nakatumine on taas tõusuteel ja lahendada tuleks olukord, kus suur hulk inimesi on ikka veel vaktsineerimata pelgalt laiskuse tõttu.