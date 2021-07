Päästeamet on sel aastal kutsutud juba rohkem kui 160 veeõnnetusele, mida on ligi kaks korda rohkem kui mullu terve aasta jooksul. Esimese seitsme kuuga on uppunud 34 inimest. Tallinna lähedal Raku järves harjutati uppuja päästmist. Päästjateks ei olnud aga mitte inimesed vaid koerad! Toimusid Eesti meistrivõistlused veepäästes!