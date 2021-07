Suvine puhkuste aeg on vabaduse ja naudingu aeg ning loomulikult kasutavad inimesed seda aega lõõgastumiseks. Paraku lauslõõgastumisel on ka pahupool, mille ära hoidmiseks korraldab politsei autojuhtidele lauspuhumisi. Nimelt suviti ei ole vahet, kas on nädalalõpp või mitte, joobes juhte võib kohata igal nädalapäeval. Meie kõigi huvides näeb politsei kurja vaeva, et end ohuallikaks tipsutanud autojuhte liiklusest kõrvaldada.