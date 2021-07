Tokyo olümpiamängude sõudmise paarisaerulise neljapaatide finaalsõit lükati päeva võrra edasi ning toimus täna varahommikul. Olümpiavõitjatena ületasid finišijoone suurfavoriidid hollandlased. Ka Eesti sõudjad võistlesid finaalis. Finaalis saadi tubli viimane koht. Sest edu on juba seegi, et finaali jõuda.