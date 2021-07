Peaminister Kaja Kallase sõnul on vaktsineerimisega probleeme ning sotsiaalministeeriumi juhtimises on vaja muutusi. Kallas lisas, et on sellest korduvalt rääkinud ka tervise- ja tööminister Tanel Kiigega. Kiik märkis vastu, et "platsi puhtaks lüüa ka ei ole mõistlik" ning et probleemid "tuleb tervikuna ette võtta".