Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul on Leedu ja Valgevene piiril toimuva migrandikriisi puhul tegemist hübriidsõjaga. Ta lisab, et Lukašenka korraldusel on saadetud sinna inimesed just selle eesmärgiga, et tekiada segadust Leedu sisepoliitikas.