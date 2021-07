Iseseisvuse taastamise öölaulupidu toimub 20. augustil Tallinna Lauluväljakul ja sai valitsuselt toimumiseks eriloa. Oodatud on kuni 10 000 inimest, osaleda saavad need, kes on vaktsineeritud, koroonaviiruse läbi põdenud või negatiivse testi andnud. Väravas tuleb oma nakkusohutust tõendada.