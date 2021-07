Meedia on täis kriitikat kehva vakstineerimise korralduse pihta. On kõlanud juba ka mõte, et küsimus ei ole selles kas Seer, Lanno, Jesse, Priske ja Kiik suudavad oma ametis hakkama saada, vaid kas peaminister Kaja Kallas suudab vaktsineerimises korra majja lüüa ja ennast peaministrina kehtestada! Praegu kisuvad vaktsineerimise eest vastutajad põhja ka Kallase valitsust. Nüüd lõpuks avaldas Sotsiaalministeerium ka uuendatud vaktsineerimisplaani.