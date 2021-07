Eesti on hädas inimeste vaktsineerima saamisega! Küll meelitatakse tasuta jäätise ja odavama loomaaiapiletiga ning mobiilsed vaktsineerimispunktid tulevad mõnes kohas lausa koduhoovi, kuid kas sellest kõigest ka tolku on? Loodetavasti on! Mujal maailmas ollakse meelitustega leidlikumad. Lätis hakatakse vakstineerijate vahel loosima küll tuhandeid eurosid, kuid USA-s võitis üks mees lausa miljon dollarit. Filipiinide president aga teatas, et need, kes vaktsiini ei taha, need võivad tema silmis südamerahus maha kärvata.