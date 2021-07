Sportlik vehklemine sai alguse Inglismaal 16. sajandil. Õitsele puhkes see aga Prantsusmaal Louis XIV 17. sajandil. See oli ainult aadlike ja üliõpilaste privileeg. Vehklemises on endiselt liigutusi ja reegleid, mis on pärit tollest ajast. Spordialaks muutus vehklemine 19. sajandil, kui duellide pidamine Euroopas ära keelati.