Riigikogu esimees Jüri Ratas sooviks Eesti presidendina näha Teaduste Akadeemia presidenti ja mereteadlast Tarmo Soomeret. Tänaseks on Soomere käinud end näitamas Reformierakonna, Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraadite riigikogu fraktsioonides. EKRE seevastu on teatanud, et nemad ei toeta riigikogus ühtegi kandidaati! Ja Soomere, kes kandideerimisettepaneku vastu võttis, otsustas nüüd korraga meediast suure kaarega eemale hoidma hakata, sest miski pole veel kindel.