Türi kogukonda šokeeris öine juhtum, kus lastekaitse silme all võeti emalt vägisi ära 3- ja 4-aastane laps. Laste hüsteeriline nutt ja anumine, et nad ei taha isa juurde minna, ei aidanud. Lapsed pandi autosse ja viidi ära. Kogukond on šokis ja pöördus Reporteri poole.