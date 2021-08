Tokyo olümpiamängude staarideks said juba enne mängude algust sportlaste papist voodid! Neid hakati hellitavalt nimetama «seksivastased voodid», sest kardeti, et need ei pea voodimaratonidele vastu! Kuidas on lood tegelikult? Mitut inimest need siis korraga kanda suutsid?