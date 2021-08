Häirekeskus sai öösel kella 2.15 paiku teate, et Ida-Virumaal Saka-Ontika-Toila tee 15. kilomeetril sõitis teelt välja vastu puud sõiduauto BMW. Kahjuks oli kokkupõrge sedavõrd tugev, et autot juhtinud mees hukkus sündmuspaigal. Politsei selgitas, et autoroolis oli 27-aastane kohalik mees, ta oli sõidukis üksi.