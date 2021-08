Suvereporter seikleb Kreeta saarel! See on üks huvitav maa, sest pea terve saar on ju kivine ja kaljune, kuid ometi on Kreetal ka korralik põllumajandus. Toidulaud on ju värskemast värskem ja kõik on oma saarel kasvatatud. Kui meil siin Eestis hakkavadki sellised põuased suved olema, siis ehk on meil neilt midagi õppida? Kuidas kasvatada köögivilju, kui tilkagi vett suvel ei tule?