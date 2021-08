Meelelahutusettevõtjad kogunesid riigikogus ja ütlesid rahvasaadikutele, et neile pole selge, kust saada infot või kes peaks kinni maksma klientide koroonatestid. Klubid ja baarid, mis on avatud öösiti, ootavad valitsuselt suuremat toetust ja tähelepanu, et kolmandas koroonalaines ellu jääda.