President Kaljulaid kutsus üles andma Eestis aidanud afgaanidele pelgupaika. Eesti kohus on aidata neid afgaane, kes on meid aidanud nign pakkuma neile pelgupaika Eestis, sõnas president Kersti Kaljulaid ning lisas, et Talibani nii kiire edu oli üllatav.