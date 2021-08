Pulmapeod on lubatud, aga teatud piirangutega. Sageli korraldavad pruudi sõbrannad või peigmehel sõbrad abiellujatele kas tüdrukute või poissmeeste õhtu. Reporter külastas paika, kus ka seda kannatab korraldada. See on Tallinna Linnamuuseum, kus võib maha pidada ka sekskursiooni nimelist poissmeeste või tüdrukute õhtut.