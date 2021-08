Haridus- ja teadusministeerium soovib, et vaktsineerimata haridustöötajaid testitaks koroonaviiruse vastu iga nädal. Haridustöötajad aga arvavad, et nii üritab ministeerium neid sundvaktsineerima. Tsiteerides Rahvusringhäälingut: Haridus- ja teadusministri hinnangul ei tohiks koolides õpetada inimesed, kes eitavad teaduspõhist maailma, keelduvad vaktsineerimisest või eitavad koroonaviiruse olemasolu. Oluline, et õpetaja õpetaks teaduspõhiselt. See on reegel, rõhutas haridusminister.