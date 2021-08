Presidendiks pürgiv Alar Karis kohtus Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonidega, kes teevad otsuse Karise toetamise kohta nädala teises pooles. Karis teatas, et tema on kooseluseaduse poolt, aga lisas, et selle kõrval on Eesti jaoks palju olulisemaid küsimusi.