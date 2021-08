"John lase vesi välja!", "Ikkagi inimene", "Ma armastan sind nagu siiakala" - kas need legendaarsed repliigid kultusfilmist "Siin me oleme" jõuavad taas kinolinale? Saaremaal on kaamera käima pandud ja filmitakse uut kodumaist komöödiat "Suvitajad", mis nii nagu "Siin me oleme", põhineb Juhan Smuuli samanimelisel jutustusel.