Koroonaviiruse levik on viinud Eesti olukorda, mil haiglaravi vajab taas üle saja covid-patsiendi. Kuigi homsest rakenduvad riigis uued koroonapiirangud, kas suudavad need, kõrvuti vaktsineerimisega, uuesti pead tõstnud viirusepuhangut ohjeldada, et meditsiiniasutused saaksid oma tööd jätkata tavapärasel viisil?