Riigikontrolli hinnangul on riigile kuuluva kinnisvara haldamiseks loodud Kinnisvara AS on olnud oma tegevuses liiga jäik ja sisuliselt monopoolses seisundis, mistõttu on nad saanud pikka aega ministeeriumitele hindu dikteerida. Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul rahastatakse kõrgemate üürihindade arvelt teisi riiklikke kinnisvaraobjekte, kuid samas on asutud riigile vajalikku kinnisvara juba ka üle vaatama.