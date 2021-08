Talibani teatel peavad USA ja NATO väed Afganistanist lahkuma selle kuu lõpuks. Kabuli lennuväljal toimub inimeste evakueerimine, teateid on vägivallast ja piinamistest. Eriti ohtlik on olukord naistele ja tüdrukutele, kellel on keelatud üksinda kodust lahkuda.