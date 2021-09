Märtsi alguses pidas kaitsepolitsei kinni 57-aastase advokaadi Sergei Seredenko, kes töötas Maardu Gümnaasiumi majahoidjana. Tänaseks on prokuratuur saatnud riigivastasuses süüdistatava Sergei Seredenko süüasja kohtusse. Kuigi mehe advokaat ei soostunud kriminaalasja detaile kommenteerima, kinnitas ta, et Seredenko end süüdi ei tunnista. Saamegi nüüd tuttavaks selle nö põrandaaluse revolutsionääriga, kes on Eesti riigile ohtlik. Hetkel elab Sergei Tallinna Vanglas.